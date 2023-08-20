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Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії, постраждала жінка

Фото: у Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Нікополь Дніпропетровської області знову зазнавав обстрілів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих атак по місту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Чиновник зазначив, що ворог атакував Нікополь у суботу ввечері. Для ударів росіяни застосовували важку артилерію.

"Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні", - розповів керівник регіону.

Крім того, в Нікополі в результаті ударів противника було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарські будівлі, 2 лінії електропередач.

 

Наслідки російського обстрілу Нікополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські удари по Дніпропетровській області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.

Так, учора, 19 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка.

Нагадаємо також, що нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого 1 людина загинула, а 6 - отримали поранення. Також було пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.

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НікопольВійна Росії проти України