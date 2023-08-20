RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала женщина

Фото: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Никополь Днепропетровской области снова подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате вражеских атак по городу пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что враг атаковал Никополь в субботу вечером. Для ударов россияне применяли тяжелую артиллерию.

"Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице", - рассказал руководитель региона.

Кроме того, в Никополе в результате ударов противника были повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

 

Последствия российского обстрела Никополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские удары по Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, вчера, 19 августа, в результате очередного вражеского обстрела пострадала 82-летняя женщина.

Напомним также, что недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего 1 человек погиб, а 6 - получили ранения. Также было повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побиты автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольВойна России против Украины