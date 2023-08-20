Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала женщина

Чиновник отметил, что враг атаковал Никополь в субботу вечером. Для ударов россияне применяли тяжелую артиллерию.

"Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице", - рассказал руководитель региона.

Кроме того, в Никополе в результате ударов противника были повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

Последствия российского обстрела Никополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские удары по Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, вчера, 19 августа, в результате очередного вражеского обстрела пострадала 82-летняя женщина.

Напомним также, что недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего 1 человек погиб, а 6 - получили ранения. Также было повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побиты автомобили.