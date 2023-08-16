Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду з "Градів" та артилерії

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області, і вчора пізно ввечері та сьогодні вранці завдавали ударів по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака .

Для своїх атак загарбники використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град".

"Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці - по Марганецькій громаді. Бив з "Граду" та важкої артилерії", - розповів чиновник.

Він зазначив, що у населені пункти прилетіло близько десятка боєприпасів.

На щастя, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Даних про можливі руйнування поки немає - йде обстеження місць "прильотів".

"Чи є руйнування - ще з'ясовується. Триває обстеження територій", - вказав глава ОВА.

Російські обстріли Дніпропетровської області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

Перед цим, 7 серпня, загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.