Оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину из "Градов" и артиллерии

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Днепропетровской области, и вчера поздно вечером и сегодня утром наносили удары по Никополю и Марганецкой общине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака .

Для своих атак захватчики использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град".

"Вечером враг целил по Никополю. Рано утром - по Марганецкой общине. Бил из "Града" и тяжелой артиллерии", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в населенные пункты прилетели около десятка боеприпасов.

К счастью, в результате обстрелов местные жители не пострадали. Данных о возможных разрушениях пока нет - идет обследование мест "прилетов".

"Есть ли разрушение - еще выясняется. Продолжается обследование территорий", - указал глава ОВА.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому населенные пункты вблизи линии огня почти ежедневно обстреливаются врагом. В частности, страдает Никополь.

Так, 11 августа в результате вражеских обстрелов из артиллерии по этому городу пострадала женщина.

Кроме того, 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

Перед этим, 7 августа, захватчики по артиллерии обстреляли город. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.