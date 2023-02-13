Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії: є постраждалий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram .

За його словами, вдень росіяни вдарили по місту з важкої артилерії. Поранення отримав чоловік 1954 року народження, йому надали необхідну допомогу.

Фото: наслідки обстрілу росіян (t.me/mykola_lukashuk)

"Окупанти пошкодили будівлі двох приватних підприємств, три приватні житлові будинки та господарську споруду. Крім того, пошкоджено майже півдесятка автомобілів та лінії електропередач", - додав Лукашук.

Він також зазначив, що в інших районах області сьогодні ворожих обстрілів не було.