Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

По его словам, днем россияне ударили по городу из тяжелой артиллерии. Ранения получил мужчина 1954 года рождения, ему предоставили всю необходимую помощь.

Фото: последствия обстрела россиян (t.me/mykola_lukashuk)

"Оккупанты повредили здания двух частных предприятий, три частных жилых дома и хозяйственное сооружение. Кроме того, повреждены почти полдесятка автомобилей и линии электропередач", - добавил Лукашук.

Он также отметил, что в других районах области сегодня вражеских обстрелов не наблюдалось.