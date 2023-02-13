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Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший

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Никополь, Понедельник 13 февраля 2023 20:49
Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавший Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 13 февраля, российские солдаты обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки ранения получил мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, днем россияне ударили по городу из тяжелой артиллерии. Ранения получил мужчина 1954 года рождения, ему предоставили всю необходимую помощь.

Фото: последствия обстрела россиян (t.me/mykola_lukashuk)

"Оккупанты повредили здания двух частных предприятий, три частных жилых дома и хозяйственное сооружение. Кроме того, повреждены почти полдесятка автомобилей и линии электропередач", - добавил Лукашук.

Он также отметил, что в других районах области сегодня вражеских обстрелов не наблюдалось.

Напомним, ранее стало известно, что россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки повреждены частные дома.

Также мы писали, что оккупанты ударили по селу в Херсонской области, из-за чего погибла мирная жительница.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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