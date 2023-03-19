Окупанти обстріляли населений пункт у Дніпропетровській області

Про це пише РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За його словами, обстрілу піддалась громада в Синельниківському районі. Там з важкої артилерії окупанти поцілили по Великомихайлівській територіальній громаді.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

"В інших районах області протягом дня було спокійно. Дніпропетровська область живе і працює. Для людей, для країни, для перемоги.", - написав Лукашук.