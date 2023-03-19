Оккупанты обстреляли населенный пункт в Днепропетровской области

Российские военные, в течение суток 19 марта, обстреляли одну из общин Днепропетровской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По его словам, обстрелу подверглось общество в Синельниковском районе. Там из тяжелой артиллерии оккупанты попали по Великомихайловской территориальной общине.
Предварительно никто из людей не пострадал.
"В других районах области в течение дня было спокойно. Днепропетровская область живет и работает. Для людей, для страны, для победы", - написал Лукашук.
Напомним, ранее мы сообщали, что ВСУ отразили 83 атаки войск РФ на пяти направлениях.
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