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Оккупанты обстреляли населенный пункт в Днепропетровской области

Фото: оккупанты обстреляли населенный пункт в Днепропетровской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные, в течение суток 19 марта, обстреляли одну из общин Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его словам, обстрелу подверглось общество в Синельниковском районе. Там из тяжелой артиллерии оккупанты попали по Великомихайловской территориальной общине.

Предварительно никто из людей не пострадал.

"В других районах области в течение дня было спокойно. Днепропетровская область живет и работает. Для людей, для страны, для победы", - написал Лукашук.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВСУ отразили 83 атаки войск РФ на пяти направлениях.

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Война России против УкраиныДнепропетровская область