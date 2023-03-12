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Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ: у поліції повідомили про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 12 березня атакували місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару ворога спалахнуло декілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси", - зазначив правоохоронець.

Шайхет розповів, що на місці події працюють рятувальники та поліція, наразі встановлюються пошкодження. За попередніми данми ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 11 березня, російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя. Влучили по критичній інфраструктурі.

Окрім цього, війська РФ обстріляли Херсон. Уламки ворожих снарядів впали на Миколаївське шосе поблизу супермаркету. Троє людей загинули.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України