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Окупанти обстріляли Миколаївський район: четверо поранених

Фото: окупанти обстріляли Миколаївський район (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок суботи, 29 жовтня, стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади в Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 28 жовтня, о 10:30 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади. Внаслідок чого чотири людини отримали поранення", - розповів він.

За словами очільника регіону, також було пошкоджено лінію електропередач. Протягом години електропостачання було відновлено.

Крім цього, як передає ОК "Південь", 28 жовтня, мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, вночі 28 жовтня російські війська завдали по Миколаєву ракетного удару з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю та поранено одну людину.

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