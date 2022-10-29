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Оккупанты обстреляли Николаевский район: четверо раненых

Фото: оккупанты обстреляли Николаевский район (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 29 октября, стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 28 октября, в 10:30 враг обстрелял населенный пункт Галициновской общины. В результате чего четыре человека получили ранения", - рассказал он.

По словам главы региона, также была повреждена линия электропередач. В течение часа электроснабжение было возобновлено.

Кроме этого, как передает ОК "Юг", 28 октября, минометным огнем враг обстреливал портовую акваторию Очакова. Пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью 28 октября российские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.

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