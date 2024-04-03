Окупанти обстріляли Миколаївку: поранені три співробітника ТЕС

Російські окупанти обстріляли місто Миколаївка Донецької області, який є містом-супутником Слов’янської ТЕС. Поранені три співробітника станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Через обстріл міста-супутника Слов’янської теплоелектростанції поранені три співробітника ТЕС. Постраждалі доставлені в лікарню", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Крім того, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в місті також пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і адмінбудівлю.

Ситуація з ТЕС в Україні

Нещодавно, 22 та 29 березня, російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. Як зазначили в ДТЕК, 80% генеруючих потужностей компанії втрачено. Зокрема, внаслідок ворожих атак 5 з 6 теплоелектростанцій серйозно пошкоджено і ситуація є надзвичайно важкою.

Нагадаємо, у окупантів стало звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. Наприклад, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго.