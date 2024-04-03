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Оккупанты обстреляли Николаевку: ранены три сотрудника ТЭС

Донбасс, Среда 03 апреля 2024 12:49
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Оккупанты обстреляли Николаевку: ранены три сотрудника ТЭС Фото: оккупанты обстреляли Николаевку, ранены три сотрудника ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли город Николаевка Донецкой области, который является городом-спутником Славянской ТЭС. Ранены три сотрудника станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго, Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Из-за обстрела города-спутника Славянской теплоэлектростанции ранены три сотрудника ТЭС. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Кроме того, по данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в городе также повреждено 3 многоэтажки, частный дом и админздание.

Ситуация с ТЭС в Украине

Недавно, 22 и 29 марта, российские войска нанесли масштабные удары по энергообъектам Украины, в результате чего повреждены несколько теплоэлектростанций. Как отметили в ДТЭК, 80% генерирующих мощностей компании потеряны. В частности, вследствие вражеских атак 5 из 6 теплоэлектростанций серьезно повреждены и ситуация чрезвычайно тяжелая.

Напомним, у окупантов стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. Например, 12 ноября 2023 года сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго.

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Донецкая область Славянская ТЭС Николаевка Война в Украине
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