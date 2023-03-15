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Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області та вбили двох людей (фото)

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Марганець, Середа 15 березня 2023 18:25
Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області та вбили двох людей (фото) Фото: Окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 березня, росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Росіяни обстріляли Марганець, вбили двох жінок - 62 та 57 років", - йдеться у повідомленні.

Лисак повідомляє, що ще чотири жінки та один чоловік - постраждали. Також пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда.

"Нині інформація уточнюється", - додав глава області.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.

У понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждало підприємство.

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