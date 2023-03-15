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Оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области и убили двух человек (фото)

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Марганец, Среда 15 марта 2023 18:25
Оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области и убили двух человек (фото) Фото: Оккупанты обстреляли Марганец Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 марта, россияне обстреляли Марганец в Днепропетровской области и убили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Россияне обстреляли Марганец, убили двух женщин – 62 и 57 лет", – говорится в сообщении.

Лысак сообщает, что еще четыре женщины и один мужчина – пострадали. Также повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственная постройка.

"В настоящее время информация уточняется", - добавил глава области.

Напомним, что во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и разрушили частные дома.

В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

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