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Окупанти обстріляли Курахове на Донбасі та пошкодили трансформаторну підстанцію (фото)

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Курахове, Вівторок 14 березня 2023 22:52
Окупанти обстріляли Курахове на Донбасі та пошкодили трансформаторну підстанцію (фото) Фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Курахове у Донецькій області та пошкодили трансформаторну підстанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно ввечері - за попередньою інформацією, минулося без жертв", - йдеться у заяві.

Зазначається, що пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція. Тепер понад 1000 абонентів опинилися без світла.

"Електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що на території прибережних турбаз і пансіонатів селища Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб було розміщено додатково близько тисячі військовослужбовців РФ.

У тимчасово окупованому Маріуполі після нещодавньої серії вибухів російські загарбники переміщують системи ППО на нове місце.

Вночі у вівторок, 14 березня, російські війська влаштували авіаракетний удар по Авдіївці. По місту випущено три ракети.

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