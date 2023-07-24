Окупанти обстріляли Куп'янський район: є поранені, у тому числі дитина

Російські війська продовжують гатити по Куп'янському району Харківської області. Під час обстрілу сіл Піщане та Дворічна поранені четверо людей, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки - 31 та 48 років", - йдеться в повідомленні.
За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий. Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік.
"Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги", - додали в адміністрації.
Обстріли Харківської області
Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні райони Харківської області після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Річ у тому, що цей регіон на північному сході межує з Білгородською областю Росії.
Наприклад, російські окупанти завдали удару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області 23 липня. Постраждала жінка. А днем раніше, 22 липня, загарбники обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Тут теж одна людина отримала поранення.
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