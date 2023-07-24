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Оккупанты обстреляли Купянский район: есть раненые, в том числе ребенок

Фото: оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области 24 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают бить по Купянскому району Харьковской области. Во время обстрела сел Песчаное и Двуречная ранены четыре человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"В результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмированы 2 женщины - 31 и 48 лет", - говорится в сообщении.

По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое. Кроме того, из-за российских обстрелов пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина.

"Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги", - добавили в администрации.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничные районы Харьковской области после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Дело в том, что этот регион на северо-востоке граничит с Белгородской областью России.

Например, российские оккупанты нанесли удар по селу Кучеровка Купянского района Харьковской области 23 июля. Пострадала женщина. А днем ранее, 22 июля, захватчики обстреляли поселок Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Здесь тоже один человек получил ранения.

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