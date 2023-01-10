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Окупанти продовжують гатити по Харківській області: є поранений

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Харків, Вівторок 10 січня 2023 09:10
Окупанти продовжують гатити по Харківській області: є поранений Фото: окупанти продовжують гатити по Харківській області (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні міста та села Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення отримав та був госпіталізований 43-річний чоловік", - розповів він.

Синєгубов нагадав, що вчора близько 9 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району.

"Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості", - додав очільник регіону.

Обстріл Шевченкового Харківської області

9 січня російські військові атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області. Під удар потрапив місцевий ринок.

Спочатку не виключалось, що під завалами після обстрілу ринку могли бути люди. Росіяни вдарили по торговельний території ракетами С-300. Також загинула 60-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів рятувальники.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу зруйновані 9 торговельних об’єктів: павільйони та торгові рядки, у двох сталися пожежі. Загалом в результаті обстрілу дві людини загинули, 6 отримали поранення, в тому числі і 10-річна жінка.

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