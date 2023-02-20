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Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300

Фото: Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 20 лютого обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

"Ворог завдав ударів ракетами С-300", - зазначив офіцер.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях.

Мельник вказав, що відбулися ще пуски ракет, однак невдалі.

"Усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - додав начальник гарнізону.

Нагадаємо, 20 лютого ввечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

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Війна Росії проти УкраїниКупянск