Окупанти обстріляли Куп'янськ: пошкоджені будинки, постраждала пенсіонерка

Вчора росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У Куп'янську через обстріли пошкоджені щонайменше 4 приватних будинки, зруйновані господарчі споруди. Крім того, через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Їй надали допомогу на місці.

У селищі Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені п'ятиповерхові житлові будинки.

Також близько 20:00 росіяни з артилерії вдарили по селу Моначинівка. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував заяви росіян про нібито захоплення населених пунктів Харківської області. Водночас він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади.

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