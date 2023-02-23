Не поступились і метром. Cінєгубов зробив заяву через обстріл Куп'янська і вкидів РФ

Росія розганяє фейки про нібито "повернення" під свій контроль раніше окупованих населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог розповсюджує інформацію про те, що він нібито має якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів і повернення втрачених позицій. Це фейки. Наші збройні сили не лише не поступилися жодним населеним пунктом, а і жодним навіть метром. Ми стоїмо на своїх позиціях. Всі служби працюють в посиленому режимі. Поряд з цим спостерігається ймовірна небезпека ракетних ударів по Харкову та області", - сказав він, закликавши не ігнорувати сигнали тривоги.

Він додав, що ворог продовжує наносити удари ракетами, ракетними системами залпового вогню по населених пунктах вздовж державного кордону, на півночі, на північно-східному напрямку області: Вовчанський напрямок, Куп’янський напрямок.

"Фактично завдав ракетного удару по одній із місцевих адміністрацій. Люди наразі знаходяться під завалами. Підрозділи ДСНС роблять все можливе для ліквідації наслідків, для порятунку людей", - уточнив Синєгубов.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.