Не поступились і метром. Cінєгубов зробив заяву через обстріл Куп'янська і вкидів РФ
Росія розганяє фейки про нібито "повернення" під свій контроль раніше окупованих населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог розповсюджує інформацію про те, що він нібито має якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів і повернення втрачених позицій. Це фейки. Наші збройні сили не лише не поступилися жодним населеним пунктом, а і жодним навіть метром. Ми стоїмо на своїх позиціях. Всі служби працюють в посиленому режимі. Поряд з цим спостерігається ймовірна небезпека ракетних ударів по Харкову та області", - сказав він, закликавши не ігнорувати сигнали тривоги.
Він додав, що ворог продовжує наносити удари ракетами, ракетними системами залпового вогню по населених пунктах вздовж державного кордону, на півночі, на північно-східному напрямку області: Вовчанський напрямок, Куп’янський напрямок.
"Фактично завдав ракетного удару по одній із місцевих адміністрацій. Люди наразі знаходяться під завалами. Підрозділи ДСНС роблять все можливе для ліквідації наслідків, для порятунку людей", - уточнив Синєгубов.
Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.
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