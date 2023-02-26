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Оккупанты обстреляли Купянск: повреждены дома, пострадала пенсионерка

Фото: в Купянске в результате обстрелов пострадала женщина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в течение суток снова обстреляли Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. В результате ударов пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Сегодня россияне обстреляли приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

В Купянске из-за обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных дома, разрушены хозяйственные постройки. Кроме того, из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

В поселке Купянск-Узловой обстрелами повреждены пятиэтажные жилые дома.

Также около 20:00 россияне из артиллерии ударили по селу Моначиновка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг заявления россиян о якобы захвате населенных пунктов Харьковской области. В то же время он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать пограничные общины.

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КупянскХарьковВойна в Украине