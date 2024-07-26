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Оккупанты обстреляли Краматорск: начался пожар в промзоне

Краматорск, Пятница 26 июля 2024 08:42
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Оккупанты обстреляли Краматорск: начался пожар в промзоне Фото: оккупанты обстреляли Краматорск 26 июля (иллюстрация/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 26 июля российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. Начался пожар на одном из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ГВА Александра Гончаренко.

"Ночью армия РФ обстреляла промышленную зону Краматорска", - рассказал он.

По словам Гончаренко, в результате атаки возник пожар на одном из предприятий.

"Пока информация о пострадавших не поступала. Тип оружия устанавливается", - добавил он.

Взрыв в Краматорске

Ночью СМИ написали о взрыве в Краматорске Донецкой области. После него в промзоне города начался пожар.

Добавим, что по данным Воздушных сил, РФ атаковала Донецкую область ракетой "Искандер" и запустила 22 дрона по Украине. В частности, в Нежине Черниговской области атаковано общежитие и инфраструктура, пострадал один человек, а в Житомирской области атакован и объект энергетики.

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