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Окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахове

Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахове (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 січня, Костянтинівка та Курахове - міста, що знаходяться у відносному тилу Донецької області, потрапили під обстріл російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

"У Костянтинівці повідомляють про обстріл", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. За даними начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова, російські військові обстріляли місто ракетами та влучили у промислову зону. У місті пролунали два вибухи, починаючи з 11 години.

"На місці події працюють ДСНС та поліція. Інформації про загиблих та поранених ще немає", - сказав очільник громади.

Буквально через хвилину стало відомо про обстріл Курахового.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.

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Донецька областьОбстрілКурахово