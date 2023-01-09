Окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахове

У понеділок, 9 січня, Костянтинівка та Курахове - міста, що знаходяться у відносному тилу Донецької області, потрапили під обстріл російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.
"У Костянтинівці повідомляють про обстріл", - йдеться в повідомленні.
Оновлено. За даними начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова, російські військові обстріляли місто ракетами та влучили у промислову зону. У місті пролунали два вибухи, починаючи з 11 години.
"На місці події працюють ДСНС та поліція. Інформації про загиблих та поранених ще немає", - сказав очільник громади.
Буквально через хвилину стало відомо про обстріл Курахового.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.
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