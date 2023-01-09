Оккупанты обстреляли Константиновку и Курахово

В понедельник, 9 января, Константиновка и Курахово - города, которые находятся в относительном тылу Донецкой области, попали под обстрел российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новини Донбасу.
"В Константиновке сообщают об обстреле", - говорится в сообщении.
Обновлено. По данным начальника Константиновской ГВА Алексея Рослова, российские военные обстреляли город ракетами и попали в промышленную зону. В городе прогремели два взрыва, начиная с 11 часов.
"На месте происшествия работают ГСЧС и полиция. Информации о погибших и раненых еще нет", - сказал глава общины.
Буквально через минуту стало известно об обстреле Курахово.
Нагадаємо, російські війська минулої доби вдарили по кількох містах України. Зокрема під обстріл потрапили Запорізька, Харківська, Миколаївська, Херсонська та Сумська області.
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