Окупанти обстріляли конвой з гумдопомогою для жителів Луганської області

Як зазначають правоохоронці, гумконвой, який складався з батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Луганській області, представників благодійної організації "Nova Ukraine" та громадської організації "Парк та особливі друзі", потрапив під ворожий обстріл під час в'їзду до села Невське.

Фото: поліцейські та волонтери, які доставляли гумдопомогу (facebook.com/policeLG)

"На щастя, все обійшлося і мешканцям Луганської області було доставлено необхідні речі та продовольство", - сказано у повідомленні поліції.

Їм доставили продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корм для свійських тварин, а також сірники, свічки, скотч та плівка, необхідні місцевим у холодну пору року.