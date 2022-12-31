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Оккупанты обстреляли конвой с гумпомощью для жителей Луганской области

Фото: оккупанты обстреляли конвой с гумпомощью для жителей Луганской области (facebook.com/policeLG)
Автор: Иван Носальский

В Луганской области российские войска ударили по полицейским и волонтерам, которые везли жителям деоккупированных населенных пунктов гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области в Facebook.

Как отмечают правоохранители, гумконвой, который состоял из батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области, представителей благотворительной организации "Nova Ukraine" и общественной организации "Парк и особые друзья", попал под вражеский обстрел при въезде в село Невское.

Фото: полицейские и волонтеры, которые доставляли гумпомощь (facebook.com/policeLG)

"К счастью, все обошлось и жителям Луганской области были доставлены необходимые вещи и продовольствие", - сказано в сообщении полиции.

Им доставили продуктовые наборы, хлеб, новогодние подарки для детей, корм для домашних животных, а также спички, свечи, скотч и пленка, необходимые местным в холодное время года.

Напомним, ранее стало известно, что несколько недель назад российские оккупанты обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Бахмута.

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ЛуганскГуманитарная помощьОбстрілВойна России против Украины