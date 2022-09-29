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Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Криворожский район, есть пострадавшие

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Криворожский район, Четверг 29 сентября 2022 09:58
Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Криворожский район, есть пострадавшие Фото: Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Криворожский район (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг утром, 29 сентября, российские оккупанты ударили по Зеленодольской громаде Криворожского района Днепропетровской области. В результате получили ранения 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативной группировки войск "Каховка" в Facebook.

По данным войск, в результате обстрела района запрещенными кассетными бомбами пострадало административное здание одного из предприятий.

"По Зеленодольской громаде Криворожского района враг утром ударил запрещенным кассетным реактивным снарядом из "Урагана" по промышленной инфраструктуре. Повреждено админздание", - говорится в сообщении.

Позже из Telegram-сообщения главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука стало известно, что количество раненых возросло до 15 человек. Шестеро - тяжелые.

Людей доставили в больницы Криворожского района.

Напомним, 28 сентября оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Ракета попала в предприятие по переработке зерновых.

Также 27 сентября россияне пытались ударить по Кривому Рогу ракетой Х-59, но украинские силы противовоздушной обороны сбили ее.

Кроме того, 26 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога.

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