Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу
У середу, 28 вересня, російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав він.
При цьому більш детальної інформації про постраждалих чи руйнування офіційні джерела поки що не розкривали.
Оновлено 21:00
За даними Оперативного командування "Схід", над Дніпром працюють українські системи ППО.
Нагадаємо, вчора, 27 вересня, росіяни намагалися вдарити по Кривому Рогу ракетою Х-59, але українські сили протиповітряної оборони збили її.
Також ми писали, що 26 вересня окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.