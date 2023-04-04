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Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені, - Соболевський

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Вівторок 04 квітня 2023 23:47
Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені, - Соболевський Фото: Окупанти обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 4 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови обласної ради Юрія Соболевського в ефірі телемарафону.

"Дві людини в Херсонському районі поранені, одна - в Бериславському. Один із поранених - працівник Національної поліції", - розповів посадовець.

Соболевський зазначив, що наразі всім постраждалим надають допомогу. За його словами, пізніше вирішуватиметься питання про медичну евакуацію одієї особи.

"Підтверджено вже зараз, що армія РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи", - підкреслив депутат.

Перший заступник голови обласної ради додав, що у регіоні залишається складна безпекова ситуація, а кількість обстрілів за останні дві доби зросла.

Нагадаємо, 3 квітня росіяни атакували авіабомбами Херсонську область. Унаслідок обстрілу ворога пошкоджень зазнало промислове підприємство.

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