Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые, - Соболевский

Российские оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого зампреда областного совета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

"Два человека в Херсонском районе ранены, один - в Бериславском. Один из раненых - работник Национальной полиции", - рассказал чиновник.

Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного лица.

"Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы", - подчеркнул депутат.

Первый зампреда областного совета добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.