Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые, - Соболевский
Российские оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого зампреда областного совета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.
"Два человека в Херсонском районе ранены, один - в Бериславском. Один из раненых - работник Национальной полиции", - рассказал чиновник.
Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного лица.
"Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы", - подчеркнул депутат.
Первый зампреда областного совета добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.
Напомним, 3 апреля россияне атаковали авиабомбами Херсонскую область. В результате обстрела врага было повреждено промышленное предприятие.
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