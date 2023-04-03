ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти авіабомбами атакували підприємство у Херсонській області: є руйнування

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 03 квітня 2023 20:03
Окупанти авіабомбами атакували підприємство у Херсонській області: є руйнування Фото: Окупанти авіабомбами атакували підприємство у Херсонській області (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Херсонську область авіабомбами. Внаслідок ворожої атаки постраждало промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог поновив атаки із застосуванням керованих авіаційних бомб. Чотири снаряди спрямував по промисловому підприємству у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено металеві конструкції будівлі та зруйновано дах над приміщенням цеху.

"Дивом вдалося уникнути жертв - внаслідок влучань людей не зачепило", - додав глава області.

Нагадаємо, що українські бійці відбили понад 45 атак російських окупантів та знищили ворожий розвідувальний БпЛА.

В Новій Каховці (Херсонська область) російські окупанти продовжують терор місцевого населення, а ФСБ посилила контррозвідувальні та режимні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна
У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю