Окупанти авіабомбами атакували підприємство у Херсонській області: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що було пошкоджено металеві конструкції будівлі та зруйновано дах над приміщенням цеху.

"Ворог поновив атаки із застосуванням керованих авіаційних бомб. Чотири снаряди спрямував по промисловому підприємству у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські бійці відбили понад 45 атак російських окупантів та знищили ворожий розвідувальний БпЛА.

В Новій Каховці (Херсонська область) російські окупанти продовжують терор місцевого населення, а ФСБ посилила контррозвідувальні та режимні заходи.

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