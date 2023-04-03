Окупанти авіабомбами атакували підприємство у Херсонській області: є руйнування
У понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Херсонську область авіабомбами. Внаслідок ворожої атаки постраждало промислове підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Ворог поновив атаки із застосуванням керованих авіаційних бомб. Чотири снаряди спрямував по промисловому підприємству у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено металеві конструкції будівлі та зруйновано дах над приміщенням цеху.
"Дивом вдалося уникнути жертв - внаслідок влучань людей не зачепило", - додав глава області.
Нагадаємо, що українські бійці відбили понад 45 атак російських окупантів та знищили ворожий розвідувальний БпЛА.
В Новій Каховці (Херсонська область) російські окупанти продовжують терор місцевого населення, а ФСБ посилила контррозвідувальні та режимні заходи.
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