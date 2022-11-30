Окупанти обстріляли Херсон: поцілили по лікарні, є "прильоти" по будинках

"Реально по Херсону ворог періодично гатить з різних типів ракетного та артилерійського озброєння... Сьогодні вчергове (окупанти - ред.) поцілили, постраждала чергова лікарня - це обласна стоматологічна поліклініка. Окрім цього, є "прильоти" по житлових будинках, наразі інформація щодо постраждалих встановлюється", - розповів Плетенчук.

Також він дав важливе роз'яснення щодо повітряної тривоги, яка не спрацьовує в разі артилерійського чи обстрілу з РСЗВ.

"Щодо повітряної тривоги - її можна почути та увімкнути, коли це повітряна ціль, яка розпізнається заздалегідь, а коли йдеться про артилерійський обстріл, чи РСЗВ - це не те, що може побачити протиповітряна система і відповідно відреагувати", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Херсоні повідомляли про звуки вибухів.

Додамо, вчора окупанти також били по місту, за добу було чути вибухи близько п'яти разів.

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