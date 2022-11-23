Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий

У середу, 23 листопада, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок атаки є загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
За його словами, росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Через це загинув 73-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вранці окупанти також обстрілювали Херсон за допомогою касетних снарядів.
Також ми писали, що в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.
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