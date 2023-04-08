Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть раненая и погибшие

В субботу, 8 апреля, россияне обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Кроме того, в с. Подолы ранения получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Отмечается, что в результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин - 65 и 34 лет.

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Большой Бурлук в Харьковской области.

Вчера российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, погибший среди гражданского населения.

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