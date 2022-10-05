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Окупанти обстріляли Гуляйполе: загинули заступник голови та місцевий чиновник

Фото: Росія обстріляла Гуляйполе Запорізької області 5 жовтня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Загинули дві людини - заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Савицький, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко", - розповів він.

За його словами, вони до останнього були на своїх робочих місцях.

"Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе", - додав Старух.

Як повідомлялося, російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У результаті обстрілу є постраждалі. Пізніше стало відомо, що обласний центр атакували "Іскандер-К". Ракети потрапили до об'єктів інфраструктури, є руйнування.

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Запорожская область