Оккупанты обстреляли Гуляйполе: погибли замглавы и местный чиновник

В среду, 5 октября, российские оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Погибли два человека - заместитель председателя местной общины и руководитель коммунального предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

По его словам, они до последнего были на своих рабочих местах.

"В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Савицкий, заместитель председателя местной общины и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренко", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела есть пострадавшие. Позже стало известно, что областной центр был атакован "Искандер-К". Ракеты попали в объекты инфраструктуры, есть разрушения.

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