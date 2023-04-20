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Окупанти обстріляли Гуляйполе та повністю зруйнували житловий будинок (фото)

Фото: окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області та повністю зруйнували житловий будинок (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти знову атакували Запорізьку область. Від ворожого удару постраждало Гуляйполе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок. Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила", - розповів він.

Як повідомлялося, починаючи зранку вівторка, 18 квітня, російські окупанти тричі обстріляли Оріхів Запорізької області.

Нагадаємо, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

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Запорожская область