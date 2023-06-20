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Окупанти обстріляли групу рятувальників у Херсоні: є загиблий і поранені

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 20 червня, обстріляли групу рятувальників у Херсоні. Унаслідок ворожої атаки один із них загинув, ще 8 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що ці дані ще уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, якого було звільнено від загарбників 11 листопада 2022 року. Його обстрілювали навіть тоді, коли з міста проводилася масова евакуація через затоплення Херсонської області через підрив Каховської ГЕС.

Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий житель.

Зазначимо, що буквально 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство у Херсоні, згоріло 10 маршрутних автобусів.

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