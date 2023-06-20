Оккупанты обстреляли группу спасателей в Херсоне: есть погибший и раненые

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что эти данные еще уточняются. Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией РФ.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, который был освобожден от захватчиков 11 ноября 2022 года. Его обстреливали даже тогда, когда из города проводилась массовая эвакуация в связи с затоплением Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС.

Сегодня утром оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

Отметим, что буквально 19 июня РФ обстреляла автомобильное предприятие в Херсоне, сгорели 10 маршрутных автобусов.