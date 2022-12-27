Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії

"Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку", - йдеться у повідомленні чиновника.

Також голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу місцеві жителі, на щастя, вціліли.

У Нікополі через удари противника постраждали кілька приватних будинків та кілька господарських будівель. Крім того, було розбито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили 6 приватних будинків, два газопроводи та електромережу. Також вони зачепили та парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударів російських окупантів ще з'ясовуються.

Глава Дніпропетровської ОВА також опублікував фото наслідків ворожих обстрілів.

Наслідки російських обстрілів населених пунктів у Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)