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Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії

Фото: наслідки російських обстрілів у Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ знову накрили вогнем населені пункти Дніпропетровської області - внаслідок нічного обстрілу 27 грудня із застосуванням РСЗВ "Град" та важкої артилерії противника постраждали будинки, ЛЕП, газопровід та електромережа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку", - йдеться у повідомленні чиновника.

Також голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу місцеві жителі, на щастя, вціліли.

У Нікополі через удари противника постраждали кілька приватних будинків та кілька господарських будівель. Крім того, було розбито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили 6 приватних будинків, два газопроводи та електромережу. Також вони зачепили та парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударів російських окупантів ще з'ясовуються.

Глава Дніпропетровської ОВА також опублікував фото наслідків ворожих обстрілів.

Наслідки російських обстрілів населених пунктів у Дніпропетровській області (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські окупанти обстрілювали з важкої артилерії Нікополь.

Перед цим, увечері 24 грудня, війська РФ обстріляли територіальну громаду під Нікополем. До цього загарбники атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами".

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