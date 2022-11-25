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Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та "Градів"

Фото: російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Загарбники атакували населені пункти регіону цієї ночі.

Про це 25 листопада повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Зазначається, що по містах та селах громад було випущено понад 70 російських снарядів.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - розповів чиновник.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки інтервентів немає. Деталі ворожого обстрілу уточнюються.

"У решті районів ніч з тривогою, та без атак", - сказав глава ОВА.

Резніченко звернув увагу, що вранці продовжує звучати сигнал повітряної тривоги, і закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що російські війська в ніч на 23 листопада обстріляли Марганецьку та Покровську громади Дніпропетровської області.

Перед цим, уночі 22 листопада, окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустивши понад 60 снарядів.

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