Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та "Градів"

Війська РФ обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Загарбники атакували населені пункти регіону цієї ночі.
Про це 25 листопада повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Зазначається, що по містах та селах громад було випущено понад 70 російських снарядів.
"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - розповів чиновник.
На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки інтервентів немає. Деталі ворожого обстрілу уточнюються.
"У решті районів ніч з тривогою, та без атак", - сказав глава ОВА.
Резніченко звернув увагу, що вранці продовжує звучати сигнал повітряної тривоги, і закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях.
Раніше повідомлялося, що російські війська в ніч на 23 листопада обстріляли Марганецьку та Покровську громади Дніпропетровської області.
Перед цим, уночі 22 листопада, окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустивши понад 60 снарядів.
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