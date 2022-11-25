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Оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и "Градов"

Фото: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Захватчики атаковали населенные пункты региона этой ночью.

Об этом 25 ноября сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, что по городам и селам общин было выпущено более 70 российских снарядов.

"Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины", - рассказал чиновник.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки интервентов нет. Детали вражеских обстрелов уточняются.

"В остальных районах ночь с тревогой и без атак", - сказал глава ОВА.

Резниченко обратил внимание, что утром продолжает звучать сигнал воздушной тревоги, и призвал жителей области оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 23 ноября обстреляли Марганецкую и Покровскую общины Днепропетровской области.

Перед этим, ночью 22 ноября, оккупанты обстреляли Марганецкую общину, выпустив более 60 снарядов.

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