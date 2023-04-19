Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: є руйнування

У середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль.
"Нікопольський район знову під атаками. Артилерією і "Градами" ворог обстріляв Червоногригорівську громаду", - розповів Лукашук.
За словами голови облради, було пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області піротехніки завершили обстеження сільгоспугідь, щоб аграрії змогли почати посівну.
Українські сили протиповітряної оборони у небі Дніпропетровської області вчора пізно ввечері, 18 квітня, знищили, ймовірно, "Шахед-136".
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