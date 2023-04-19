Оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области: есть разрушения

В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Днем оккупанты осуществили обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль.
"Никопольский район снова под атаками. Артиллерией и "Градами" враг обстрелял Красногригорьевскую общину", - рассказал Лукашук.
По словам председателя облсовета, было повреждено частное предприятие и солнечные панели.
Напомним, что в Днепропетровской области пиротехники завершили обследование сельхозугодий, чтобы аграрии смогли начать посевную.
Украинские силы противовоздушной обороны в небе Днепропетровской области вчера поздно вечером, 18 апреля, уничтожили, вероятно, "Шахед-136".
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