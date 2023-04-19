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Оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области: есть разрушения

Фото: Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Днем оккупанты осуществили обстрел Синельниковского района. Атаковали Великомихайловскую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены 2 административных здания и легковой автомобиль.

"Никопольский район снова под атаками. Артиллерией и "Градами" враг обстрелял Красногригорьевскую общину", - рассказал Лукашук.

По словам председателя облсовета, было повреждено частное предприятие и солнечные панели.

Напомним, что в Днепропетровской области пиротехники завершили обследование сельхозугодий, чтобы аграрии смогли начать посевную.

Украинские силы противовоздушной обороны в небе Днепропетровской области вчера поздно вечером, 18 апреля, уничтожили, вероятно, "Шахед-136".

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