ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли два села у Херсонській області: є поранені

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 20 березня 2023 17:50
Окупанти обстріляли два села у Херсонській області: є поранені Фото: Окупанти обстріляли два села у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, російські військові обстріляли два села у Херсонській області та поранили 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли село Велетенське в Херсонській області. Постраждала жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було обстріляне село Львово.

"Там постраждали двоє чоловіків", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Пошкодили будинки й церкву.

У понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонський район. Під удар потрапили житлові будинки в селі Микільське, щонайменше 2 людей поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон