Окупанти обстріляли два села у Херсонській області: є поранені
В понеділок, 20 березня, російські військові обстріляли два села у Херсонській області та поранили 3 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Росіяни обстріляли село Велетенське в Херсонській області. Постраждала жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також було обстріляне село Львово.
"Там постраждали двоє чоловіків", - додав Єрмак.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Пошкодили будинки й церкву.
У понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонський район. Під удар потрапили житлові будинки в селі Микільське, щонайменше 2 людей поранено.
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