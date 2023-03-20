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Оккупанты обстреляли два села в Херсонской области: есть раненые

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Херсонская область, Понедельник 20 марта 2023 17:50
Оккупанты обстреляли два села в Херсонской области: есть раненые Фото: Оккупанты обстреляли два села в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, российские военные обстреляли два села в Херсонской области и ранили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Россияне обстреляли село Велетенское в Херсонской области. Пострадала женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также было обстреляно село Львово.

"Там пострадали двое мужчин", - добавил Ермак.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. Повредили дома и церковь.

В понедельник, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Херсонский район. Под удар попали жилые дома в селе Никольское, по меньшей мере, 2 человека ранены.

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