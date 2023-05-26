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Армія РФ скинула авіабомбу на Нью-Йорк: поранено людину (фото)

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 16:01
Армія РФ скинула авіабомбу на Нью-Йорк: поранено людину (фото) Фото: авіабомбу ФАБ-250 скинула РФ на Нью-Йорк Донецької області 26 травня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська з авіації обстріляли село Нью-Йорк Донецької області. Окупанти скинули на населений пункт авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як зазначив Кириленко, удар по містечку завдали сьогодні зранку - пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

Обстріли Нью-Йорка

Містечко постійно знаходиться під російськими обстрілами. Буквально 23 травня під час аналогічної атаки поранення отримала дитина. На щастя, 15-річна дівчинка-підліток отримала незначні ушкодження.

Для довідки

Нью-Йорк - селище міського типу в Україні, що розташоване у Торецькій громаді Бахмутського району Донецької області. Знаходиться за 10 км від Торецька, у 8 км від окупованої Горлівки, яку добре видно з околиць селища, та за 38 км від захопленого Донецька. До 1 липня 2021 року селище мало назву Новгородське.

Армія РФ скинула авіабомбу на Нью-Йорк: поранено людину (фото)

Зазначимо, що Росія не рідко використовує авіабомби ФАБи для ударів по Україні. Трапляється так, що вони не долітають до території України, падаючи на території РФ.

Один із таких випадків стався у Бєлгородській області. Докладніше про саму авіабомбу та про те, що сталося - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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