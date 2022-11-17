Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Найбільше постраждав Нікополь

Російські окупанти здійснили черговий обстріл кількох громад Дніпропетровської області, використавши "Гради" та важку артилерію під час ударів цієї ночі.

Про це 17 листопада пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула із тривогою, але без атак.

Глава ОВА зазначив, що енергетики проводять ремонтні роботи та лагодять лінії.

Крім того, через обстріл знеструмлена насосна станцію місцевого водоканалу. Таким чином, понад 40 тисяч сімей залишилися без води.

"Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів", - повідомив Резніченко.

На щастя, жертв серед цивільних внаслідок нічного обстрілу немає.

"Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську", - розповів чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району в Дніпропетровській області практично регулярно. Минулої ночі, 16 листопада, окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.

Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.

А до цього, в ніч проти 13 листопада, війська РФ обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.

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