ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Найбільше постраждав Нікополь

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 17 листопада 2022 07:50
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Найбільше постраждав Нікополь Фото: російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти здійснили черговий обстріл кількох громад Дніпропетровської області, використавши "Гради" та важку артилерію під час ударів цієї ночі.

Про це 17 листопада пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську", - розповів чиновник.

На щастя, жертв серед цивільних внаслідок нічного обстрілу немає.

"Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів", - повідомив Резніченко.

Крім того, через обстріл знеструмлена насосна станцію місцевого водоканалу. Таким чином, понад 40 тисяч сімей залишилися без води.

Глава ОВА зазначив, що енергетики проводять ремонтні роботи та лагодять лінії.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області вночі 17 листопада (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула із тривогою, але без атак.

Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району в Дніпропетровській області практично регулярно. Минулої ночі, 16 листопада, окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.

Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.

А до цього, в ніч проти 13 листопада, війська РФ обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Обстріл Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв